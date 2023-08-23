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Рейнджерс - ПСВ 2:2. Обзор матча и видео голов
Четыре гола в первом матче плей-офф – смотреть видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-чемпионы Шотландии и Нидерландов во втором сезоне подряд встречаются в плей-офф Лиги чемпионов, и вновь их противостояние отмечается бескомпромиссной борьбой. В этот раз “Рейнджерс” дважды выходил вперед, но ПСВ дважды сравнивал счет.
Плей-офф Лиги Чемпионов, первый матч. Глазго, “Айброкс”
Голы: Сима 45, Матондо 76 – Сангаре 61, де Йонг 80
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