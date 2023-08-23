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Рейнджерс - ПСВ 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Четыре гола в первом матче плей-офф – смотреть видеообзор

Рейнджерс - ПСВ 2:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-чемпионы Шотландии и Нидерландов во втором сезоне подряд встречаются в плей-офф Лиги чемпионов, и вновь их противостояние отмечается бескомпромиссной борьбой. В этот раз “Рейнджерс” дважды выходил вперед, но ПСВ дважды сравнивал счет.

Плей-офф Лиги Чемпионов, первый матч. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” Шотландия – ПСВ Нидерланды 2:2

Голы: Сима 45, Матондо 76 – Сангаре 61, де Йонг 80

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Люк де Йонг ПСВ (Эйндховен)
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