Сержиу Консейсау: Не стоит недооценивать Шахтер. Они очень мотивированы

Перед матчем первого тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту" тренер португальской команды Сержиу Консейсау пообщался со СМИ. На мероприятии побывала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

– Перед вашей пресс-конференцией была пресс-конференция украинской команды. И там поднимался вопрос о заявлении Тараса Степаненко о "Порту" как о несильной команде, которое, - заявление, - было провозглашено ранее. Степаненко это опроверг, сказал, что такого не говорил. Итак, мой вопрос: как вы оцениваете "Шахтер"? Мы понимаем, что у них есть свои трудности в Украине, но все же много говорят о том, что "Шахтер" уже не тот, что был несколько лет назад. Что вы думаете?

- "Шахтер" – это достаточно сильная команда. Да, они сталкиваются с трудностями в Украине, но трудности нас мотивируют и заставляют стараться больше. Мы солидарны с Украиной. Возможно, это уже не та команда, которая была раньше, но они очень мотивированы. У них есть игроки высокого качества, поэтому не стоит их недооценивать. Я всегда говорю, что не стоит недооценивать ни одну команду, с которой мы играем. Как сказал Пепе, мы здесь, чтобы представить нашу страну и сыграть хорошо.

А что касается слов, которые сказал один из игроков "Шахтера": это его субъективное мнение, мы все покажем на футбольном поле.

– Первый вопрос касается недавнего матча "Порту" с "Эштрелой": что скажете о тактике того матча? Будет ли она как-нибудь смоделирована в игре с "Шахтером"? Второй вопрос – о "Барселоне". Понимаем, что это сильнейший игрок в борьбе за выход из группы. Насколько важным будет соперничество именно с каталонцами?

- Что касается первого вопроса: я не могу раскрыть все карты. Я думаю, вы меня поймете, ведь в каждой профессии есть нюансы, которые нельзя раскрывать. Все увидите на поле. У нас есть стратегия, которая будет претворяться в жизнь завтра на поле.

Что касается "Барселоны", то могу сказать, что наша группа достаточно сбалансирована. Каждый соперник силен. Я знаю также силу команды из Бельгии. О силе "Шахтера" мы уже говорили. Поэтому я не выделяю кого-то отдельно. Все соперники достаточно сильны.

- Недавно другая португальская команда "Бенфика" приобрела украинского вратаря Трубина у "Шахтера". Смотрите ли вы на украинский рынок? Возможно, есть какие-то игроки, которые вам интересны? В частности, в "Шахтере"?

– Трудно сказать. Мы смотрим на все рынки. Но сейчас это направление нам не очень знакомо. Когда у нас будет встреча с "Бенфикой", мы подробнее обсудим этот вопрос.

– Я хотел спросить о тактике, но вы выше сказали, что не отвечаете на такие вопросы. Поэтому спрошу общее: довольны ли вы игрой своей команды и каким будет завтрашний стиль игры?

- Говоря о тактике, следует понимать, что каждая игра индивидуальна. Есть определенная модель, как я расставляю игроков. Все зависит от опыта игроков, от того, как его понимают партнеры. От этого зависит позиция того или иного футболиста. Кто-то посмотрит и скажет, что там пустая зона… Но игра динамичная, все меняется. И у нас есть свое видение. На завтра у нас тоже есть план, мы будем смотреть, как его реализовать. Конечно, есть определенные ограничения, но отталкиваемся и от нашего соперника "Шахтера".

– Вы уже седьмой сезон в команде. Какие ваши вызовы в команде? Какие трудности перед вами с учетом травм и отсутствия некоторых футболистов?

– Да, я здесь уже седьмой год. Это как маленькая жизнь. Важно сохранять работоспособность, но это рынок: кто-то приходит, а кто-то уходит. Так же с игроками: есть некоторые игроки, которые уже давно здесь и участвовали в других матчах Лиги чемпионов. Семь лет, повторюсь, это уже маленькая жизнь. Но даже в таких условиях еще много работы впереди.

– Мы уже много говорили о футболе сегодня, насыщенная вышла пресс-конференция. В завершение хочу спросить о ваших чувствах относительно того, что вы уже так долго в клубе "Порту"?

- Для тех, кто любит футбол, каждая игра, каждое достижение – как впервые. Здесь я соглашаюсь с Пепе, который раньше об этом сказал. Ты всегда испытываешь эмоции, вне зависимости от того, сколько раз выходил на поле. Каждая игра – другая, но если у тебя есть страсть, а у меня есть, то чувства всегда другие, невероятные. Я обожаю футбол. Это то основное чувство, которое у меня ассоциируется с "Порту", с футболом. Когда мы вернулись с матча с "Эштрелой", вместо того, чтобы отдохнуть, мы все собрались на поле не потому, что так было нужно, а потому, что у каждого есть такая страсть к футболу.

Поэтому завтра, когда мы начнем игру, мои эмоции не будут такими же, как в предыдущей игре.