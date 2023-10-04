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Вирт: Антверпен? Как беспомощно в последнее время Шахтер защищается, то становится тревожно

Лига Чемпионов
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Многие эксперты считают, что выездная ничья с Антверпеном будет для Шахтера приемлемым результатом

Вирт: Антверпен? Как беспомощно в последнее время Шахтер защищается, то становится тревожно

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины и "Шахтера" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Антверпена", который "горянки" проведут в Бельгии.

- Если откровенно, то не узнаю "Шахтер" даже в выступлениях на всеукраинской арене. Какая-то неуверенность появилась в действиях "горняков". Если раньше для них не имело значения, где играть, в меньшинстве или в равных составах, то в этом сезоне ситуация кардинально изменилась. В частности, в недавнем календарном поединке с "Рухом" дончане играли вторым номером, как в начале поединка, так и после того, как был удален Ярослав Ракицкий. Похожая ситуация была и в матче с "Ворсклой".

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- Возможно, такие изменения в тактике вызваны появлением нового рулевого – Патрика ван Леувена?

- Вот здесь самое странное. В прошлом сезоне "Заря" под руководством нидерландца демонстрировала интенсивность, скоростные перемещения, игроки были максимально мотивированы. Патрика и приглашали в "Шахтер", чтобы он "поставил" дончанам именно такой остроатакующий стиль. Этого не произошло, пока действия "горняков" больше огорчают.

- Но справедливости ради следует сказать, что нидерландцу никак не удается бросить в бой оптимальный состав из-за травм и дисквалификаций ведущих исполнителей.

- Согласен. Матвиенко, Бондарю, Траоре, Бондаренко довольно сложно найти равноценную замену, но другие ключевые игроки в строю, где их азарт или желание в трудную минуту взять инициативу на себя?

- После этих ваших слов появились сомнения, выстоят ли завтра "горняки" в Антверпене.

- К сожалению, реалии таковы, что другие участники группы – "Барселона" и "Порту" – сейчас сильнее. Вот почему именно в соперничестве "Шахтера" с "Антверпеном" решится, кто весной продолжит выступления в еврокубках. Кстати, "горожане" из тех команд, которые мало забивают, но и сами почти не пропускают. С таким оппонентом "Шахтер" не любит играть. Ему, по крайней мере в прошлом сезоне, нужно было пространство. Но, с другой стороны, хозяева будут хотеть воспользоваться преимуществом родных стен и поэтому они могут сосредоточиться на атаках большими силами. Возможно, именно при таких обстоятельствах гостям повезет в контрвыпаде найти кратчайший путь к воротам. Хотя вспоминая, как беспомощно в последнее время "горняки" защищаются, то становится тревожно за тыл. Вот почему, если завтра в Бельгии все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет для "Шахтера" положительный итог.

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В статье: Юрий Вирт Шахтер (Донецк) Антверпен
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Источник:
sport.ua

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