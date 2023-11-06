Хави: Барселона – команда с ментальностью победителей

Перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов с "Шахтером" тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пообщался со СМИ. В мероприятии приняла участие корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

– Завтра "Барселона" может выйти из группы. Насколько это важно для вас?

– Да, это очень важная вещь. Мы должны получить три очка. Это то, что мы можем реализовать и первыми выйти из группы.

- Успела ли команда восстановиться после предыдущих игр?

– Мы довольны тем, как мы играли в предыдущих играх. Завтра у нас будет возможность использовать прессинг и интенсивность, чем и будем пользоваться.

– Два года как вы уже тренер "Барселоны". Что удалось изменить на том пути, по которому вы идете вместе с командой?

- Если говорить об этом чемпионате, о втором году – то он гораздо лучше. Мы выиграли два титула. Есть моменты, которые мне очень нравятся. Мы хотим восстановить великую "Барселону". Если подводить итоги этих двух лет, то увидим позитив. Но предстоит еще немалый путь к возвращению величия "Барселоне".

- Как вы относитесь к тому, что за кулисами раздевалки распространяется критика относительно игры "Барселоны"? Как вы относитесь к тем, кто недоволен игрой команды?

– Мы с тренерским штабом анализируем все, что происходит. Мы самокритичны. Мы все принимаем во внимание, хотим дальше выигрывать и получать по три очка.

На вопрос о способности команды эффективно проводить последние минуты матча, Хави ответил:

– "Прежде всего, мы физически очень подготовлены. Что касается психологии, то мы готовы играть до последней минуты. Мы – команда с ментальностью победителей".

- Есть ли цель завтра выйти из группы?

– Как будет – так будет. Это футбол. Мы проиграли Эль-Классико, но затем выиграли следующий матч. Наша цель – показать хорошую игру, доминировать. Если это произойдет, то будет и победа.

– Вы раньше подвели итоги двух лет пребывания в команде. А какой особый матч в течение этого периода выделите?

- Я не могу назвать какой-либо конкретный матч, но могу назвать день, когда мы выиграли Суперкубок Испании. Это было важно для всех нас, для всех пришедших в команду игроков. Это нас ободрило и вдохновило.