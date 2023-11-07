Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 вдесятером уступил Барселоне U19
Снова не получилось обыграть испанский клуб
Фото: shakhtar.com
7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" U19 проводил матч с "Барселоной" U19.
Матч завершился победой испанской команды со счётом 0:3. Забитыми голами отличились Кальдеро (16), Дани Родригес (58) и Наварро (62).
Напомним, что в последнем поединке команд, который состоялся 25 октября, победу также одержала "Барселона"(0:2).
После четырех туров "Шахтер"U19 занимает третье место 3 очками в активе, "Барселона"U19 возглавляет группу имея 12 баллов.
Следующий матч "горняки" проведут 28 ноября с "Антверпеном"U19.
7 ноября, Нордерштедт, "Эдмунд-Пламбек"
Голы: 0:1 – Кальдеро (16) 0:2 – Дани Родригес (58) 0:3 – Наварро (62)
Удаление: Антон Глущенко
"Шахтер" U19 - "Барселона" U19 0:3
Популярное сейчас
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- "Ребров вам лучше ответит". Юрий Вернидуб отреагировал на вопросы об игроках Кривбасса в сборной
- Шахтер отправился на домашний матч против Барселоны. В делегации - также игрок, которого на скорой увезли с поля в матче с Динамо
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО