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Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 вдесятером уступил Барселоне U19

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Снова не получилось обыграть испанский клуб

Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 вдесятером уступил Барселоне U19

Фото: shakhtar.com

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7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" U19 проводил матч с "Барселоной" U19.

Матч завершился победой испанской команды со счётом 0:3. Забитыми голами отличились Кальдеро (16), Дани Родригес (58) и Наварро (62).

Напомним, что в последнем поединке команд, который состоялся 25 октября, победу также одержала "Барселона"(0:2).

После четырех туров "Шахтер"U19 занимает третье место 3 очками в активе, "Барселона"U19 возглавляет группу имея 12 баллов.

Следующий матч "горняки" проведут 28 ноября с "Антверпеном"U19.

7 ноября, Нордерштедт, "Эдмунд-Пламбек"

Голы: 0:1 – Кальдеро (16) 0:2 – Дани Родригес (58) 0:3 – Наварро (62)

Удаление: Антон Глущенко

"Шахтер" U19 - "Барселона" U19 0:3

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Барселона Шахтер U19 (Донецк)
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