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Холанд отпраздновал гол в ворота Янг Бойз в стиле Дрогба. Эрлинг пообещал это Дидье

Лига Чемпионов

Холанд отметился дублем в этом матче

Холанд отпраздновал гол в ворота Янг Бойз в стиле Дрогба. Эрлинг пообещал это Дидье

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Матч между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" завершился уверенной победой английской команды (3:0). Дублем в этом матче отметился Эрлинг Холанд.

Норвежец пообещал во время церемонии вручения "Золотого мяча" выбрать между празднованием Дрогби и Гари Линекера для следующего гола.

"Посмотрим следующий гол. Я буду думать о вас обоих, когда забью следующий гол, и приму решение!"

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Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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