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Холанд отпраздновал гол в ворота Янг Бойз в стиле Дрогба. Эрлинг пообещал это Дидье
Холанд отметился дублем в этом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" завершился уверенной победой английской команды (3:0). Дублем в этом матче отметился Эрлинг Холанд.
Норвежец пообещал во время церемонии вручения "Золотого мяча" выбрать между празднованием Дрогби и Гари Линекера для следующего гола.
"Посмотрим следующий гол. Я буду думать о вас обоих, когда забью следующий гол, и приму решение!"
At the Ballon d'Or ceremony, Didier Drogba challenged Erling Haaland to celebrate his next goal with either his or Gary Lineker's celebration.— ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2023
Haaland chose Drogba's after his UCL goal today ???? pic.twitter.com/3JJHIRwMqQ
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