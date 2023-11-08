Холанд отпраздновал гол в ворота Янг Бойз в стиле Дрогба. Эрлинг пообещал это Дидье

Матч между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" завершился уверенной победой английской команды (3:0). Дублем в этом матче отметился Эрлинг Холанд.

Норвежец пообещал во время церемонии вручения "Золотого мяча" выбрать между празднованием Дрогби и Гари Линекера для следующего гола.

"Посмотрим следующий гол. Я буду думать о вас обоих, когда забью следующий гол, и приму решение!"