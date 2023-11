Холанд отпраздновал гол в ворота Янг Бойз в стиле Дрогба. Эрлинг пообещал это Дидье

Матч между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" завершился уверенной победой английской команды (3:0). Дублем в этом матче отметился Эрлинг Холанд.

Норвежец пообещал во время церемонии вручения "Золотого мяча" выбрать между празднованием Дрогби и Гари Линекера для следующего гола.

At the Ballon d'Or ceremony, Didier Drogba challenged Erling Haaland to celebrate his next goal with either his or Gary Lineker's celebration.



Haaland chose Drogba's after his UCL goal today ???? pic.twitter.com/3JJHIRwMqQ