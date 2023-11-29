Бондаренко: Счастлив вернуться на поле и благодарен всем, кто занимался моим восстановлением

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свое возвращение после травмы, победу над "Антверпеном" (1:0) и поддержку болельщиков в Гамбурге.

- Артем, с победой! А лично тебя поздравляем с возвращением на поле, все рады видеть тебя в игре. Расскажи о впечатлениях от матча.

- Во-первых, спасибо, потому что я на самом деле очень счастлив вернуться! Скучал по команде, и этот месяц был довольно сложным для меня: 24 часа в сутки тренировался, делал все, чтобы вернуться как можно быстрее. Хочу поблагодарить всех, кто занимался моим восстановлением, кто со мной "носился", кто меня лечил и делал все для меня, я это очень ценю и очень благодарю этих людей, которые помогли мне вернуться.

Что касается матча, то мы очень счастливы выиграть и гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель. Знаем нашу следующую цель и будем идти к ней. Надеюсь, все получится. Мы выиграли несмотря на то, что поле было плохого качества, но проявили характер, и все сложилось как надо.

- Хотелось бы еще спросить о твоем самочувствии: не беспокоит повреждение, которое ты получил?

- Не беспокоит, но трудно возвращаться после месяца паузы. Надо теперь постепенно работать на поле, и, думаю, с каждым днем будет становиться лучше.

- Каким в целом был план Марино Пушича на эту игру и удавалось ли команде действовать по нему?

- План заключался в том, чтобы всегда контролировать мяч и игру. Но поле действительно было очень тяжелое, все понимали, что лишний раз не следует рисковать, ведь красивый футбол - это красивый футбол, а результат нужен. Поэтому в некоторых моментах мы не усложняли и играли надежнее и проще. В целом результат есть, поэтому все хорошо.

- Сейчас матчи в УПЛ даются "Шахтеру" немного сложнее, чем в Лиге чемпионов. Почему так?

- Трудно сказать. В чемпионате команды больше закрываются, где-то нам не хватает в финальной части какой-то остроты. Но я считаю, что все будет нормально: бывают сложные матчи, но команда делает все, чтобы прогрессировать, выполнять тренерские установки и достигать положительного результата.

- Германия стала домом "Шахтера" на эту Лигу чемпионов. Чувствовалась ли поддержка болельщиков?

- Да, конечно, чувствовалась. И мы очень благодарны за то, что в любой стране, где мы играем, нас поддерживают. Поэтому можем только еще раз искренне поблагодарить, мы это ценим, - сказал Бондаренко.