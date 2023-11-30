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Упущенная возможность. Бенфика - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Лиссабонцы едва не проиграли матч, в котором выигрывали 3:0

Упущенная возможность. Бенфика - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" вернула себе немного чести. Но потеряла такой шанс победить "Интер" хотя бы в седьмом очном матче. Теперь лишь победа с разницей в два мяча в Зальцбурге принесет ей третье место. Ну а миланцы позволили отдохнуть лидерам, проявили характер и не проиграли в 11-ом матче подряд во всех турнирах. Им для победы в группе хватит любой победы дома над "Реал Сосьедад".

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Лига Чемпионов. Группа D. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луш"

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

"Бенфика" - "Интер" 3:3

Голы: Жоау Мариу 5, 13, 34 - Арнаутович 51, Фраттези 58, Алексис Санчес 71 (пен.)

Удаление: А. Силва 86 (прямая красная)

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