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Тренер Бенфики - о 3:3 с Интером: Так эффективно мы еще не играли в этом сезоне
Рогер Шмидт высказался о матче с Интером
Фото: slbenfica.pt
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с "Интером" (3:3). До 51-й минуты лиссабонцы вели со счетом 3:0.
"Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали на каждом участке поля, создавали опасные моменты.
В конце концов, мы забили три гола. С уверенностью могу сказать - так эффективно мы не играли ни в одном матче этого сезона", - приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.
После пяти туров "Интер" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. "Бенфика" с одним очком находится на четвертой строчке в таблице квартета. В группе D также выступают "Реал Сосьедад" (11 очков - первое место) и "РБ Зальцбург" (четыре очка - третье место).
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