  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Бенфики - о 3:3 с Интером: Так эффективно мы еще не играли в этом сезоне
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Бенфики - о 3:3 с Интером: Так эффективно мы еще не играли в этом сезоне

Лига Чемпионов

Рогер Шмидт высказался о матче с Интером

Тренер Бенфики - о 3:3 с Интером: Так эффективно мы еще не играли в этом сезоне

Фото: slbenfica.pt

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с "Интером" (3:3). До 51-й минуты лиссабонцы вели со счетом 3:0.

"Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали на каждом участке поля, создавали опасные моменты.

В конце концов, мы забили три гола. С уверенностью могу сказать - так эффективно мы не играли ни в одном матче этого сезона", - приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

После пяти туров "Интер" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. "Бенфика" с одним очком находится на четвертой строчке в таблице квартета. В группе D также выступают "Реал Сосьедад" (11 очков - первое место) и "РБ Зальцбург" (четыре очка - третье место).

Читайте также ЛЧ. Бенфика - Интер 3:3. Разозлились, но и разозлили
По теме
yellow-arrow
Двое украинцев из Шахтера. Представлена команда недели Лиги чемпионов от SofaScore
yellow-arrow
МЮ пропустил 14 голов в ЛЧ - это антирекорд клуба на групповом этапе
yellow-arrow
Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с Лансом: Арсенал сделал это красиво
Бенфика (Лиссабон) Рогер Шмидт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uefa
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости