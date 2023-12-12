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Бригада Монзуль отработает на матче женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Украинская бригада арбитров получила назначение на еврокубковый поединок

Бригада Монзуль отработает на матче женской Лиги чемпионов

СК Днепр-1

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На поединке 3-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов "Бавария" (Германия) - "Аякс" (Нидерланды) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра выполнит Анастасия Романюк.

Матч "Бавария" - "Аякс" состоится 14 декабря в Мюнхене. Начало в 19:45 по киевскому времени.

К слову, ранее УАФ отстранила Екатерину Монзуль от судейства матчей Премьер-лиги за ошибочный пенальти в поединке "Шахтер" - "Верес" (2:0).

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Екатерина Монзуль Анастасия Романюк женская Лига чемпионов Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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