Бригада Монзуль отработает на матче женской Лиги чемпионов

На поединке 3-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов "Бавария" (Германия) - "Аякс" (Нидерланды) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра выполнит Анастасия Романюк.

Матч "Бавария" - "Аякс" состоится 14 декабря в Мюнхене. Начало в 19:45 по киевскому времени.

К слову, ранее УАФ отстранила Екатерину Монзуль от судейства матчей Премьер-лиги за ошибочный пенальти в поединке "Шахтер" - "Верес" (2:0).