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РБ Лейпциг - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч престижа и 2.8 млн евро для двух команд – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" обеспечил себе очередной билет в плей-офф ещё по итогах четырёх стартовых туров. Квартет G была той рядовой группой Лиги Чемпионов, где все понятно заранее – два явных аутсайдера и два фаворита.
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Лига чемпионив, группа G, шестой тур
13 декабря 2023. Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" 19:45 "Янг Бойз"
Телетрансляція – Megogo Футбол 3
Трансляція матчу РБ Лейпциг - Янг БойзСмотреть трансляцию
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