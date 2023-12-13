РБ Лейпциг - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"РБ Лейпциг" обеспечил себе очередной билет в плей-офф ещё по итогах четырёх стартовых туров. Квартет G была той рядовой группой Лиги Чемпионов, где все понятно заранее – два явных аутсайдера и два фаворита.

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Лига чемпионив, группа G, шестой тур

13 декабря 2023. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 19:45 "Янг Бойз"

Телетрансляція – Megogo Футбол 3