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РБ Лейпциг - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

Матч престижа и 2.8 млн евро для двух команд – смотреть прямую трансляцию

РБ Лейпциг - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"РБ Лейпциг" обеспечил себе очередной билет в плей-офф ещё по итогах четырёх стартовых туров. Квартет G была той рядовой группой Лиги Чемпионов, где все понятно заранее – два явных аутсайдера и два фаворита.

Лига чемпионив, группа G, шестой тур

13 декабря 2023. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 19:45 "Янг Бойз"

Телетрансляція – Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу РБ Лейпциг - Янг Бойз
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