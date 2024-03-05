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Розе - о предстоящем матче ЛЧ против Реала: Мы хотим быть самым сложным соперником для них
Наставник РБ Лейпцига высказался о предстоящей игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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"Мы собираемся поехать в Мадрид и попробовать все. Мы хотим быть самым сложным соперником для "Реала", чтобы им действительно пришлось напрячься".
Напомним, что матч ЛЧ "Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится завтра, 6 марта. Начало - в 22:00.
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Источник:beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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