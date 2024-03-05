Розе - о предстоящем матче ЛЧ против Реала: Мы хотим быть самым сложным соперником для них

Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы собираемся поехать в Мадрид и попробовать все. Мы хотим быть самым сложным соперником для "Реала", чтобы им действительно пришлось напрячься".