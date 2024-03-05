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Розе - о предстоящем матче ЛЧ против Реала: Мы хотим быть самым сложным соперником для них

Лига Чемпионов
Обновлено

Наставник РБ Лейпцига высказался о предстоящей игре

Розе - о предстоящем матче ЛЧ против Реала: Мы хотим быть самым сложным соперником для них

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

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"Мы собираемся поехать в Мадрид и попробовать все. Мы хотим быть самым сложным соперником для "Реала", чтобы им действительно пришлось напрячься".

Напомним, что матч ЛЧ "Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится завтра, 6 марта. Начало - в 22:00.

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Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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