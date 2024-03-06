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Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
У Реала есть преимущество в один мяч – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Лунин стал героем первого матча с “РБ Лейпциг”, сделав невероятное количество сейвов. Единственный гол Мадрида в Германии забил Браим Диас – 1:0. Сможет ли “Реал” во втором матче показать командную игру или снова будет полагаться на индивидуальные качества футболистов?
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Лига чемпионов, 1/8 раунда плей-офф, ответный матч
6 марта 2024 года. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" Мадрид 22:00 "РБ Лейпциг"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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