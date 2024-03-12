Барселона - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов приближается к решающим стадиям. Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. Одним из них будет "Барселона" или "Наполи". В первом поединке команды расписали ничью.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

12.03.2024. "Олимпийский стадион" (Барселона)

Главный арбитр: Дэнни Маккели (Нидерланды)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1