Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселонна - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов приближается к решающим стадиям. Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. Одним из них будет "Барселона" или "Наполи". В первом поединке команды расписали ничью.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч
12.03.2024. "Олимпийский стадион" (Барселона)
Главный арбитр: Дэнни Маккели (Нидерланды)
"Барселона" 22:00 "Наполи"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Барселона - НаполіСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Новое руководство Металлиста 1925 принципиально отказалось "работать" с судьями
- АПЛ. Челси - Ньюкасл 3:2. Мудрик снова огорчает сорок
- Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО
- Еврокубки, Динамо – Заря, Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн