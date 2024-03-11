Барселона - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.03.2024

Несмотря на нынешнее положение "Барселоны" и "Наполи", бесспорно, вывеска данного матча является очень привлекательной. К ответной игре команды подходят уже в лучшем настроении, если сравнивать с первой встречей. Но кто в этом поединке фаворит? Учитывая еще и то, какой результат был зафиксирован в Италии.

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

12.03.2024. "Олимпийский стадион" (Барселона)

Главный арбитр: Дэнни Маккели (Нидерланды)

"Барселона" 22:00 "Наполи"

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Барселона

Главный тренер "Барселоны" Хави уверяет, что его команда начала показывать конкурентный футбол. Коуч отмечает, что "Барса" набрала форму и теперь имеет больше баланса. В принципе, доля правды в этом есть. Игра и результаты, после того как Хави объявил, что покинет клуб по завершению сезона, стали лучше.

Чтобы вы понимали, уже 8 матчей подряд "гранатовые" не испытывали горечи поражений. Хотя не все так просто. Почти все эти игры были очень напряженными. К примеру, с "Осасуной" и "Мальоркой" имели лишь минимальные победы (по 1:0), в матче с "Сельтой" помог пенальти на последних минутах (1:2), а с бедной "Гранадой" сыграли вничью (3:3).

Сейчас "Барселона" занимает 3-е место в Ла Лиге, имея 61 очко. Есть огромные сомнения, что команда сможет побороться с "Реалом" за чемпионство (у которого 69 пунктов), но точно поспорит с "Жироной" за 2-е место (у них 62 балла). В последнее время каталонцы имели в Ла Лиге только одного серьезного оппонента - "Атлетика". Эта игра завершилась безголевой ничьей. Соперник был немного измучен, ведь имеет сложный график. Несмотря на это, наверное, "Барса" была не против такого результата.

Игра в Неаполе три недели назад показала, что "Барселона" может проходить "Наполи". Первый тайм был за каталонцами. Перенести хорошую игру в гол удалось уже во втором тайме. Правда, впоследствии команда опустилась к своим воротам, из-за чего пропустила. Это был первый и единственный удар "Наполи" в створ ворот. "Барселона" имела гораздо больше возможностей для голов, но не сумела их реализовать. Поэтому, 1:1.

По информации испанского издания AS, игра с "Наполи" является очень важной для руководства "Барселоны". Журналисты утверждают, что в случае вылета от итальянцев Хави будет уволен преждевременно. Все потому, что клубу нужны деньги, а выход в четвертьфинал неплохо может неплохо пополнить казну.

Еще недавно тренерский штаб имел много хлопот с травмированными. Нельзя сказать, что ситуация разрешилась, но положительные изменения есть. Вот, уже восстановился от травмы Маркос Алонсо. Также все хорошо с Рафиньей и Ямалом, которые получили повреждения в последнем туре Ла Лиги. Есть проблемы с Фераном Торресом. Ожидалось, что он будет готов к игре с "Наполи", но восстановление затянулось. Сможет ли он помочь команде во вторник - доподлинно неизвестно. Точно не сыграют Бальде, Гави, Педри и де Йонг.

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Наполи

В этом сезоне неаполитанцы сменили уже 3-х тренеров. Объяснение этому очевидно - полный провал после прошлогоднего чемпионства. Сейчас команду тренирует Франческо Кальцона. И можем сказать, что у него неплохо получается. Болельщики даже хотят, чтобы он остался. Все потому, что значительно улучшились результаты. Пока у Кальцоны 0 поражений за 5 матчей (2 победы и 3 ничьи).

Кстати, его дебютом была именно игра с "Барселоной" в Неаполе. Единственный минус Франческо - отсутствие опыта тренерства команд из высших дивизионов. Правда, 18 лет работал ассистентом Маурицио Сарри. В 2022-м возглавил сборную Словакии, впоследствии выведя ее на Евро-2024.

После 28-ми туров Серии А "Наполи" находится вне зоны еврокубков - 7-е место. Конечно, есть шансы зайти даже в Лигу Чемпионов. Но для этого нужно побеждать. Интересно, что команда одинаково играет как дома, так и на выезде - по 22 добытых очков. "Наполи" остаются первыми в чемпионате по владению мячом и ударам по воротам.

При новом тренере вновь расцвели звезды - Осимхен и Кварацхелия. Последние матчи они изрядно раззабивались. И это очень хорошо перед тяжелым противостоянием с "Барселоной".

Не понятно смогут ли сыграть в Лиге Чемпионов Нгонге и Каюсте, которые до сих пор были травмированы. Они, вместе с Ррахмани, на тренировке работали с командой, но потом занимались индивидуально. Точно придется обходиться без Зелински - поляк на этот турнир не заявлен. Но это не новость.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Барселоны":

08.03. "Барселона" - "Мальорка" 1:0 (Ла Лига)

03.03. "Атлетик" - "Барселона" 0:0 (Ла Лига)

24.02. "Барселона" - "Хетафе" 4:0 (Ла Лига)

Последние 3 встречи "Наполи":

08.03. "Наполи" - "Торино" 1:1 (Серия А)

03.03. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (Серия А)

28.02. "Сассуоло" - "Наполи" 1:6 (Серия А)

Последние 3 очные встречи:

21.02. "Наполи" - "Барселона" 1:1 (Лига Чемпионов)

2022. "Наполи" - "Барселона" 2:4 (Лига Европы)

2022. "Барселона" - "Наполи" 1:1 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Барселона - Наполи от UA-Футбол

"Барселона" выиграла в этом сезоне все домашние матчи Лиги Чемпионов. "Наполи", со своей стороны, забивало в каждой выездной игре ЛЧ, и дважды победило (в трех матчах). В Неаполе команды играли осторожно, старались минимизировать ошибки. Скорее всего, нечто похожее мы увидим во вторник. Наша ставка - проход в четвертьфинал "Барселоны".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша