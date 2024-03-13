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Атлетико - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Симеоне против Индзаги в Лиге чемпионов – смотреть онлайн трансляцию матча

Атлетико - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu

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В Италии очень гордились статусом последней страны, не потерявшей ни одного представителя в Еврокубках. Но вдруг начали терять их довольно быстро. "Лацио" на предыдущей неделе, "Наполи" вчера. Остаться без команд в Лиге Чемпионов им очень не хочется. Тем более - без действующего финалиста. Справится ли "Интер" с давлением, с ожиданиями?

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Лига чемпионов, раунд 1/8, ответный матч

13 марта 2024. Мадрид, "Сивитам Метрополитано"

"Атлетико" Мадрид 22:00 "Интер" Милан

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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