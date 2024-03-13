Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Симеоне против Индзаги в Лиге чемпионов – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu
В Италии очень гордились статусом последней страны, не потерявшей ни одного представителя в Еврокубках. Но вдруг начали терять их довольно быстро. "Лацио" на предыдущей неделе, "Наполи" вчера. Остаться без команд в Лиге Чемпионов им очень не хочется. Тем более - без действующего финалиста. Справится ли "Интер" с давлением, с ожиданиями?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига чемпионов, раунд 1/8, ответный матч
13 марта 2024. Мадрид, "Сивитам Метрополитано"
"Атлетико" Мадрид 22:00 "Интер" Милан
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО