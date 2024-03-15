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Арсенал проиграл Баварии три последних матча в ЛЧ со счётом 1:5. Команды сыграют в 1/4 финала

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Арсенал проиграл Баварии три последних матча в ЛЧ со счётом 1:5. Команды сыграют в 1/4 финала

Getty Images / Global Images Ukraine

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. По её итогам лондонский "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко сыграет против мюнхенской "Баварии".

Последние три встречи между командами в рамках этого турнире завершились разгромными поражениями "канониров" со счетом 1:5. "Бавария" разгромила своего соперника в сезоне-2016/17 в 1/8 финала, а также в сезоне 2015/16 на групповом этапе.

Всего команды провели между собой в Лиге чемпионов 12 матчей. Семь раз победу праздновала "Бавария", трижды - "Арсенал", и ещё две игры завершились вничью.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Лига чемпионов статистика Александр Зинченко
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Опубликовал: Александр Бураков
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