Арсенал проиграл Баварии три последних матча в ЛЧ со счётом 1:5. Команды сыграют в 1/4 финала

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов . По её итогам лондонский "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко сыграет против мюнхенской "Баварии".

Последние три встречи между командами в рамках этого турнире завершились разгромными поражениями "канониров" со счетом 1:5. "Бавария" разгромила своего соперника в сезоне-2016/17 в 1/8 финала, а также в сезоне 2015/16 на групповом этапе.

Всего команды провели между собой в Лиге чемпионов 12 матчей. Семь раз победу праздновала "Бавария", трижды - "Арсенал", и ещё две игры завершились вничью.