Мюллер - об Арсенале в 1/4 ЛЧ: Будет нелегко. Хаверц, друг мой, жду тебя!

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер позитивно отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

За выход в полуфинал самого престижного турнира Европы подопечные Томаса Тухеля поспорят с "Арсеналом".

Thomas Muller on getting Arsenal in the #UCLDrawpic.twitter.com/zzcnoR49Z2