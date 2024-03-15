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Мюллер - об Арсенале в 1/4 ЛЧ: Будет нелегко. Хаверц, друг мой, жду тебя!
Ветеран мюнхенцев записал видеообращение
Bundesliga
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер позитивно отреагировал на
За выход в полуфинал самого престижного турнира Европы подопечные Томаса Тухеля поспорят с "Арсеналом".
"Итак, "Арсенал". Кай Хавертц, друг мой, жду тебя! Хорошая жеребьевка. Две очень хорошие команды, два очень хороших стадиона, два очень хороших города.
Будет нелегко! Но я всегда настроен позитивно. Увидимся, "канониры" — сказал Мюллер в видеообращении в социальных сетях.
Thomas Muller on getting Arsenal in the #UCLDrawpic.twitter.com/zzcnoR49Z2— Troll Football Media (@Troll__Footbal) March 15, 2024
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