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Гвардиола прокомментировал жеребьевку ЛЧ: Это как традиция
Наставник Манчестер Сити настроен оптимистично
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции прокомментировал жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Три года подряд играть против королей соревнований - это традиция. Надеюсь, мы будем в хорошей форме. Ответный матч дома - это имеет значение".
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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