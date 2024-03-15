Гвардиола прокомментировал жеребьевку ЛЧ: Это как традиция

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции прокомментировал жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Три года подряд играть против королей соревнований - это традиция. Надеюсь, мы будем в хорошей форме. Ответный матч дома - это имеет значение".