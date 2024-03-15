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Гвардиола прокомментировал жеребьевку ЛЧ: Это как традиция

Лига Чемпионов
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Наставник Манчестер Сити настроен оптимистично

Гвардиола прокомментировал жеребьевку ЛЧ: Это как традиция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции прокомментировал жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Три года подряд играть против королей соревнований - это традиция. Надеюсь, мы будем в хорошей форме. Ответный матч дома - это имеет значение".

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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