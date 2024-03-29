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Лука Тони - о четвертьфинале ЛЧ: Реал может плохо играть, но всегда просыпается в апреле

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Лука Тони - о четвертьфинале ЛЧ: Реал может плохо играть, но всегда просыпается в апреле

SempreInter

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Бывший нападающий "Баварии", "Ромы" и "Ювентуса" Лука Тони поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

"Менталитет "Манчестер Сити" - всегда играть хорошо. Помимо присутствия Пепа Гвардиолы, им повезло, что у них в составе есть несколько чемпионов. Мне также нравится "ПСЖ" при Луисе Энрике и работа Анчелотти с "Реалом". Они (игроки "Реала" - прим.) могут плохо играть, но всегда просыпаются в апреле. С командами Карло нужно быть очень осторожными", — приводит слова Тони Roma Press.

Матчи 1/4 финала ЛЧ между "Реалом" и "Сити" состоятся 9 и 17 апреля. Первый поединок пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", ответная встреча - на "Этихаде".

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Бураков
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