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Артета: Я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду
Специалист высказался о соперниках в Лиге чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги Чемпионов.
"Перед нами стоит задача сыграть против одного из самых успешных клубов Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждем его с нетерпением. "Бавария" - топ-команда.
Я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду. Я многому научился у него. Когда вы глубоко анализируете "Баварию", то понимаете, что это топ-команда. Мы должны хорошо подготовиться и показать свою игру там, где мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу".
Старт матча "Арсенал" - "Бавария" - в 22:00 по киевскому времени.
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