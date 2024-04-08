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Артета: Я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду

Лига Чемпионов

Специалист высказался о соперниках в Лиге чемпионов

Артета: Я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги Чемпионов.

"Перед нами стоит задача сыграть против одного из самых успешных клубов Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждем его с нетерпением. "Бавария" - топ-команда.

Я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду. Я многому научился у него. Когда вы глубоко анализируете "Баварию", то понимаете, что это топ-команда. Мы должны хорошо подготовиться и показать свою игру там, где мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу".

Старт матча "Арсенал" - "Бавария" - в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Тухель
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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