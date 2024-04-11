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Два мяча в ворота Лунина номинированы на звание лучшего за неделю в ЛЧ
УЕФА опубликовал список претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.
Среди номинантов оказались:
- полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден - его гол в ворота "Реала" (3:3);
- вингер "Барселоны" Рафинья - его второй гол во встречи с "ПСЖ" (3:2);
- защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол - забил в матче с "Реалом" (3:3);
- полузащитник "Реала" Федерико Вальверде - забил в ворота "Манчестер Сити" (3:3).
Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
????️ Top bins from Foden— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
???? Valverde on the volley
???? Pedri and Raphinha combine
???? A curler from Gvardiol
An INCREDIBLE Goal of the Week contest ????#UCLGOTW || @Heineken
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Источник:uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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