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Два мяча в ворота Лунина номинированы на звание лучшего за неделю в ЛЧ

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УЕФА опубликовал список претендентов

Два мяча в ворота Лунина номинированы на звание лучшего за неделю в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.

Среди номинантов оказались:

  • полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден - его гол в ворота "Реала" (3:3);
  • вингер "Барселоны" Рафинья - его второй гол во встречи с "ПСЖ" (3:2);
  • защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол - забил в матче с "Реалом" (3:3);
  • полузащитник "Реала" Федерико Вальверде - забил в ворота "Манчестер Сити" (3:3).

Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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Рафинья Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Федерико Вальверде Фил Фоден Йошко Гвардиол
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Источник:
uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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