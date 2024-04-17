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Беллингем - о сравнении с матчем на Этихаде в прошлом году: Это будет другая игра
Философский ответ лидера "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о разгромном поражении мадридского клуба от "Манчестер Сити" со счётом 0:4 в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
"Я говорил с некоторыми партнёрами по команде о том поединке. Это было неприятно. Я тоже пережил крупные поражения, которые могут казаться болезненными. Можно понять их разочарование, но я думаю, что следует контролировать эмоции.
Это будет новая игра - мы не начинаем её со счета 0:4, кто бы что ни думал. В первом матче счет был равный. Ребята немного об этом говорили, но они достаточно профессиональны, чтобы оставить всё в прошлом. Мы готовы к следующему матчу", - приводит слова англичанина ESPN.
Напомним, сегодня команды сыграют ответный матч в рамках 1/4 финала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
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