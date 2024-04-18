Анри о победе Реала: Я знаю, что люди скажут, что Сити был лучшей командой, но защита - это часть игры

Королевский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти. "Реал" практически всю игру провел в защите, что могло произвести не очень приятное впечатление для нейтральных болельщиков. Впрочем, бывший нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри положительно отметил игру испанцев.

"Есть такая вещь как защита. Вы также можете контролировать игру, хорошо защищаясь. Я знаю, что люди скажут, что "Сити" был лучшей командой, но защита - это часть игры. "Реал" очень хорошо защищался. Я думаю, что прошла лучшая команда, та, которая хорошо защищалась", - заявил Анри на CBS Sports Golazo.

Добавим, что в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Баварии".