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Клубный ЧМ-2019. Фламенго демонстрирует характер и становится первым финалистом

Клубный ЧМ
(3 голосов)

Нервная игра для бразильцев

Клубный ЧМ-2019. Фламенго демонстрирует характер и становится первым финалистом
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Начались полуфинальные матчи клубного чемпионата мира. В борьбе за первую путевку в главную игру турнира сошлись "Фламенго" и "Аль-Хиляль".

На удивление многих, действующие обладатели кубка Либертадорес проиграли первую половину встречи. Они немного вяло начали поединок, за что были наказаны на 18-й минуте - Аль-Давсари сумел открыть счет.

Бразильская команда уж очень сильно хотела сыграть в финале с "Ливерпулем", а потому начала играть яростно. Удача пришла к ним уже во втором тайме. Сначала де Арраскаэте воспользовался хорошей передачей своего товарища и пробил мимо голкипера. А уже ближе к концу поединка Рафинья навесил на Энрике, который нанес удар головой - 2:1.

Многие ожидали интересной концовки, но все испортил Аль-Булайхи, который срезал мяч в свои ворота и похоронил надежду "Аль-Хиляля". "Фламенго", потратив много сил и лишних нерв, все таки прошел в финал, где сыграет с победителем игры "Ливерпуль" - "Монтеррей".

"Фламенго" - "Аль-Хиляль" 3:1

Голы: де Арраскаэте (49), Энрике (78), Аль-Булайхи (82, аг) - Аль-Давсари (18)

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В статье: Клубный чемпионат мира Фламенго (Рио-де-Жанейро) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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