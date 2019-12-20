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У Ван Дейка есть шансы сыграть в финале клубного чемпионата мира?

Клубный ЧМ
(2 голосов)

Виргил добавит бетона в оборонные редуты Клоппа

У Ван Дейка есть шансы сыграть в финале клубного чемпионата мира?
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Защитник английского "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пропустил полуфинал клубного ЧМ против мексиканского "Монтеррея", где подопечные Юргена Клоппа сумели одержать победу благодаря голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино (1:2).

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После матча немецкий менеджер мерсисайдцев отметил, что голландец неважно себя чувствовал перед поединком.

Сегодня же главный редактор Liverpool Echo у себя в Твиттере сообщил, что Виргил Ван Дейк вышел на предматчевую тренировку с командой – "хороший знак перед завтрашней игрой". Напомним, завтра, в 19:30 по киевскому времени, начнется поединок за звание клубных чемпионов мира – трофей разыграют "Ливерпуль" и "Фламенго".

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В статье: Ливерпуль Виргил ван Дейк Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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