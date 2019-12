У Ван Дейка есть шансы сыграть в финале клубного чемпионата мира?

Защитник английского "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пропустил полуфинал клубного ЧМ против мексиканского "Монтеррея", где подопечные Юргена Клоппа сумели одержать победу благодаря голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино (1:2).

После матча немецкий менеджер мерсисайдцев отметил, что голландец неважно себя чувствовал перед поединком.

Сегодня же главный редактор Liverpool Echo у себя в Твиттере сообщил, что Виргил Ван Дейк вышел на предматчевую тренировку с командой – "хороший знак перед завтрашней игрой". Напомним, завтра, в 19:30 по киевскому времени, начнется поединок за звание клубных чемпионов мира – трофей разыграют "Ливерпуль" и "Фламенго".

Virgil van Dijk has come out for training with #LFC ahead of the FIFA Club World Cup final. A positive sign ahead of tomorrow’s game ????