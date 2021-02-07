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Мексиканский Тигрес - первый финалист клубного ЧМ 2021
Бразильский "Палмейрас" был повержен
Прошел первый полуфинал клубного Чемпионата мира 2021. Мексиканский "Тигрес" минимально обыграл бразильский "Палмейрас". Единственный гол на счету Андре Жиньяка - 35-летний французский форвард реализовал пенальти на 54-й минуте встречи.
1/2 финала клубного Чемпионата мира
"Палмейрас" Бразилия – "Тигрес" Мексика 0:1 (0:0, 0:1)
7 февраля, 21.00, "Education City Stadium"
Гол: 54, пенальти Жиньяк.
Второй матч в рамках 1/2 между "Аль Агли" и мюнхенской "Баварией" пройдет завтра - начало встречи в 20:00.
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