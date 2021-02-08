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КЧМ. Аль-Ахли – Бавария 0:2. Левандовски выводит мюнхенцев в финал
"Бавария" без лишних усилий одолела египтян
"Аль-Ахли": Эль-Шенави – Маалуль (Ибрагим, 28), Ашраф, Банун, Хани – аль-Сулайя, Фатхи - Мохамед (Шериф, 83), Магди Кафша (Дьенг, 70), эль-Шахат (Мохсен, 69) – Кахраба (Бвалья, 69)
"Бавария": Нойер – Девис, Алаба, Боатенг (Зюле, 77), Павар – Киммих, Рока (Толиссо, 69) – Гнабри (Сане, 62), Мюллер (Чупо-Мотинг, 62), Коман (Мусиала, 78) – Левандовски
"Бавария" без проблем одолела сопротивление египетского "Аль-Ахли", пробившись в финал Клубного чемпионата мира. Исход встречи решил Роберт Левандовски, забивший по голу в каждом из таймов.
На 17-й минуте Роберт открыл счёт после качественной передачи не пожадничавшего Гнабри. Под конец игры польскому голеадору ассистировал уже Лерой Сане, выполнившего классный кросс с нерабочей ноги.
"Бавария" владела инициативой все 90 минут, контролируя игру во всех стадиях. Качественный контрпрессинг мюнхенцев стал неотразимой угрозой для египтян – за весь поединок "Аль-Ахли" так и не сумел выйти ни в одну толковую контратаку, всего дважды побеспокоив Нойера. Мюнхенцы же в свою очередь неспешно атаковали, пытаясь довести до верного и не тратя лишних сил.
В решающей встрече мюнхенцев уже ждёт мексиканский "Тигрес", ранее одолевший "Палмейрас". Игра пройдёт в четверг, 11 февраля. "Аль-Ахли" же ждёт поединок за третье место.
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