КЧМ. Аль-Ахли – Бавария 0:2. Левандовски выводит мюнхенцев в финал

Клубный чемпионат мира FIFA, полуфинал

Эр-Райян, "Ахмед бин Али”

"Аль-Ахли" – "Бавария" Мюнхен 0:2

Гол: Левандовски (17, 85)

"Аль-Ахли": Эль-Шенави – Маалуль (Ибрагим, 28), Ашраф, Банун, Хани – аль-Сулайя, Фатхи - Мохамед (Шериф, 83), Магди Кафша (Дьенг, 70), эль-Шахат (Мохсен, 69) – Кахраба (Бвалья, 69)

"Бавария": Нойер – Девис, Алаба, Боатенг (Зюле, 77), Павар – Киммих, Рока (Толиссо, 69) – Гнабри (Сане, 62), Мюллер (Чупо-Мотинг, 62), Коман (Мусиала, 78) – Левандовски

"Бавария" без проблем одолела сопротивление египетского "Аль-Ахли", пробившись в финал Клубного чемпионата мира. Исход встречи решил Роберт Левандовски, забивший по голу в каждом из таймов.

На 17-й минуте Роберт открыл счёт после качественной передачи не пожадничавшего Гнабри. Под конец игры польскому голеадору ассистировал уже Лерой Сане, выполнившего классный кросс с нерабочей ноги.

"Бавария" владела инициативой все 90 минут, контролируя игру во всех стадиях. Качественный контрпрессинг мюнхенцев стал неотразимой угрозой для египтян – за весь поединок "Аль-Ахли" так и не сумел выйти ни в одну толковую контратаку, всего дважды побеспокоив Нойера. Мюнхенцы же в свою очередь неспешно атаковали, пытаясь довести до верного и не тратя лишних сил.

В решающей встрече мюнхенцев уже ждёт мексиканский "Тигрес", ранее одолевший "Палмейрас". Игра пройдёт в четверг, 11 февраля. "Аль-Ахли" же ждёт поединок за третье место.