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Сама неотвратимость? Бавария изобразила Флика в образе Таноса с перчаткой бесконечности
Ханс-Дитер – покоритель вселенных
Goal
Вчера, 11 февраля, Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера мюнхенской "Баварии", его команда одолела мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира.
Американский твиттер "красных" изобразил немецкого специалиста в образе Таноса, могущественного персонажа комиксов вселенной Marvel: "Перчатка готова".
The gauntlet is complete. ????#MiaSanChampi6ons pic.twitter.com/xCMhSzvkwb— ???????? FC Bayern US ???????? (@FCBayernUS) February 11, 2021
Имя Таноса является выводом из имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Танос появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках. В киновселенной злодей собрал 6 Камней бесконечности для своей перчатки и управлял с помощью нее реальностью.
???? 27.06.2020— ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) February 12, 2021
???? 04.07.2020
???? 23.08.2020
???? 24.09.2020
???? 30.09.2020
???? 11.02.2021#MiaSanChampi6ns #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/HMk0VRfYLY
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