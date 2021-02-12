  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Сама неотвратимость? Бавария изобразила Флика в образе Таноса с перчаткой бесконечности
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сама неотвратимость? Бавария изобразила Флика в образе Таноса с перчаткой бесконечности

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Ханс-Дитер – покоритель вселенных

Сама неотвратимость? Бавария изобразила Флика в образе Таноса с перчаткой бесконечности

Goal

Новина українською

Вчера, 11 февраля, Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера мюнхенской "Баварии", его команда одолела мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира.

Читайте такжеГвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей

Американский твиттер "красных" изобразил немецкого специалиста в образе Таноса, могущественного персонажа комиксов вселенной Marvel: "Перчатка готова".

Имя Таноса является выводом из имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Танос появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках. В киновселенной злодей собрал 6 Камней бесконечности для своей перчатки и управлял с помощью нее реальностью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
12.02.2021 в 12:06
Креативно подошли)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...