Сама неотвратимость? Бавария изобразила Флика в образе Таноса с перчаткой бесконечности

Вчера, 11 февраля, Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера мюнхенской "Баварии", его команда одолела мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира.

Американский твиттер "красных" изобразил немецкого специалиста в образе Таноса, могущественного персонажа комиксов вселенной Marvel: "Перчатка готова".

Имя Таноса является выводом из имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Танос появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках. В киновселенной злодей собрал 6 Камней бесконечности для своей перчатки и управлял с помощью нее реальностью.