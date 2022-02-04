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Игроки Челси – первопроходцы. На КЧМ автоматически определять офсайд будет робот-арбитр
Технологии рулят
Getty Images / Global Images Ukraine
На клубном чемпионате мира в Абу-Даби опробуют новую технологию под названием "робот-арбитр". Сообщается, что система будет применена в матчах с участием лондонского "Челси". Напомним, подопечные Тухеля начнут свой путь в турнире с полуфинала.
Данная технология будет фиксировать офсайд всего за полсекунды, "робот" состоит из 12 камер, закрепленных на крыше арены. Аппаратура следит за положением игроков и анимирует скелет футболистов. Акцент будет на руках и ногах исполнителей. "Арбитр" сигнализирует о положении "вне игры" напрямую в комнату VAR. Видеоассистенты, в свою очередь, сообщают о решении рефери в поле.
В случае успешной проверки система будет использована на Мундиале в Катаре. Соответственно, "Челси" – первая команда АПЛ, которая испытает технологию.
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