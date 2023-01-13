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Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника

Клубный ЧМ
(2 голосов)

Турнир состоится в первой половине февраля

Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в столице Марокко, Рабате, состоялась жеребьевка нового розыгрыша Клубного чемпионата мира. Своих потенциальных соперников узнал клуб Андрея Лунина, "Реал".

Турнир будет состоять из нескольких этапов: предварительный раунд, два четвертьфинала, два полуфинала, а также матч за третье место и финал.

На предварительном этапе между собой сыграют египетский "Аль-Ахли" и новозеландский "Окленд Сити".

В четвертьфинале сыграют марокканский "Видад" против саудовского "Аль-Хиляля", во второй паре американский "Сиэтл Саундерс" встретится против победителя предварительного этапа.

На полуфинальной стадии к турниру приобщаются его главные фавориты. "Реал" сыграет с победителем пары "Сиэтл Саундерс" – "Аль-Ахли"/"Окленд Сити". "Фламенго" будет экзаментировать победителя пары "Видад" - "Аль-Хиляль".

На Клубном ЧМ все стадии соревнований состоят из одного матча. Турнир будет проходить в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

Напомним, что "Реал" – рекордсмен по количеству побед на КЧМ: он выигрывал этот турнир уже четыре раза. Действующий чемпион мира – "Челси".

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В статье: Реал (Мадрид) Аль-Ахли (Египет) Окленд Сити Фламенго (Рио-де-Жанейро) Сиэтл Саундерс Видад Касабланка Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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