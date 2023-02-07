  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Фламенго – Аль-Хиляль. 2:3. Победитель Аргентины на Мундиале дублем выводит свою команду в финал КЧМ
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фламенго – Аль-Хиляль. 2:3. Победитель Аргентины на Мундиале дублем выводит свою команду в финал КЧМ

Клубный ЧМ
(2 голосов)

Успешный сезон для саудовского страйкера

Фламенго – Аль-Хиляль. 2:3. Победитель Аргентины на Мундиале дублем выводит свою команду в финал КЧМ

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

"Аль-Хиляль" в напряженной борьбе обыграл "Фламенго" в полуфинале Клубного чемпионата мира (3:2). Победитель азиатской Лиги чемпионов обыграл обладателя Кубка Либертадорес.

Примечательно, что дубль оформил Салем Аль-Давсари, который забил победный мяч в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Сборная Саудовской Аравии так и осталась единственной командой, обыгравшей чемпионов мира на том турнире.

"Фламенго" – "Аль-Хиляль". 2:3

Голы: Педро 20', 90+1 – С. Аль-Давсари 4', 45+9', Л.Виетто 70'

Удаления: 45+8 Жерсон ("Фламенго")

Теперь "Аль-Хиляль" сыграет в финале с победителем пары "Аль-Ахли" – "Реал" Мадрид 11-го февраля.

По теме
yellow-arrow
Фламенго и Аль-Хиляль определяют первого финалиста Клубного ЧМ. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Официально: Куртуа вне завки Реала на Клубный ЧМ
yellow-arrow
Реал узнал своего соперника по полуфиналу клубного ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде