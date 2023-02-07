Фламенго – Аль-Хиляль. 2:3. Победитель Аргентины на Мундиале дублем выводит свою команду в финал КЧМ

"Аль-Хиляль" в напряженной борьбе обыграл "Фламенго" в полуфинале Клубного чемпионата мира (3:2). Победитель азиатской Лиги чемпионов обыграл обладателя Кубка Либертадорес.

Примечательно, что дубль оформил Салем Аль-Давсари, который забил победный мяч в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Сборная Саудовской Аравии так и осталась единственной командой, обыгравшей чемпионов мира на том турнире.

"Фламенго" – "Аль-Хиляль". 2:3

Голы: Педро 20', 90+1 – С. Аль-Давсари 4', 45+9', Л.Виетто 70'

Удаления: 45+8 Жерсон ("Фламенго")

Теперь "Аль-Хиляль" сыграет в финале с победителем пары "Аль-Ахли" – "Реал" Мадрид 11-го февраля.