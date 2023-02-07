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Фламенго – Аль-Хиляль. 2:3. Победитель Аргентины на Мундиале дублем выводит свою команду в финал КЧМ
Успешный сезон для саудовского страйкера
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
"Аль-Хиляль" в напряженной борьбе обыграл "Фламенго" в полуфинале Клубного чемпионата мира (3:2). Победитель азиатской Лиги чемпионов обыграл обладателя Кубка Либертадорес.
Примечательно, что дубль оформил Салем Аль-Давсари, который забил победный мяч в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Сборная Саудовской Аравии так и осталась единственной командой, обыгравшей чемпионов мира на том турнире.
"Фламенго" – "Аль-Хиляль". 2:3
Голы: Педро 20', 90+1 – С. Аль-Давсари 4', 45+9', Л.Виетто 70'
Удаления: 45+8 Жерсон ("Фламенго")
Теперь "Аль-Хиляль" сыграет в финале с победителем пары "Аль-Ахли" – "Реал" Мадрид 11-го февраля.
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