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Чудеса организации: Матч за третьем место на КЧМ Аль-Ахли – Фламенго перенесен в другой город
Финал и матч за третье место должны были пройти на одном стадионе в Рабате
Фото: fifa.com
В Марокко приняли решение перенести матч за третье место между "Фламенго" и "Аль–Ахли" из столицы страны Рабата в Танжер, сообщает Fifa.com.
Оба матча должны были состоятся в столице – Рабате. Матч за третье – в 16:30, а финал – в 20:00.
"Страна-организатор приняла решение перенести матч из столицы Марокко Рабата, чтобы сохранить поле стадиона принца Мулая Абдуллы в хорошем состоянии для финала между "Реал Мадрид" и "Аль-Хиляль", который состоится в 20:00 в тот же день, и гарантировать качество обеих оставшихся игр для игроков и зрителей", – говорится в заявлении ФИФА.
В заявлении говорится, что людей, которые приобрели билеты на оба матча уведомят отдельно. Местая железнодорожна компания организует спциальный трансфер между городами, чтобы фанаты успели на обе игры.
Напомним, что действующим чемпионом мира среди клубов ялвяется "Челси". Год назад "синие" в финале обыграли "Палмейрас" (2:1).
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