Удаление перевернуло игру. Фламенго - бронзовый призер КМЧ-2023

Сегодня, 11 февраля, состоялся "бронзовый финал" Клубного чемпионата мира-2023, в котором сошлись бразильским "Флеменго" и "Аль-Ахли" из Египта.

Первый тайм увереннее начали бразильские футболисты - латиноамериканский клуб вышел вперед на 11-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Габриэла с 11-метровой отметки. Однако, египтяне и не планировали здаваться, возобновив парритет на табло - отличился вингер Ахмед Абдель Кадер.

В начале второй половины игры "Аль-Ахли" заработал пенальти, но Али Малул не смог его реализовать. Однако команда всё равно вышла вперёд на 60-й минуте благодаря голу Ахмеда Абдель Кадера, оформившего дубль в этой встрече.

После произошла неприятность для "Аль-Ахли" - защитник Абдуллфатах получил прямую красную карточку. Именно после этого номинальные гости забили три гола. Сначала отличился Педру, а на 85 Габигол реализовал 11-метровый. На 90+1 Педру оформил дубль.

Клубный чемпионат мира-2022. Матч за третье место

Аль-Ахлы - Фламенго - 2:4 (1:1)

Голы: Абдель Кадер, 38, 60 — Барбоса, 11, пен., 85, пен., Педру, 77, 90+1

Удаление: Абдуллфатах, 69