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Клубный ЧМ-2025: Победитель получит 100 млн евро, от одной страны - не больше двух команд
ФИФА продолжает разрабатывать детали своего турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Призовой фонд обновленного клубного чемпионата мира составит два с половиной миллиарда евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.
ЧМ-2025 состоится летом в США. В турнире будут участвовать 32 команды, и между собой они поделят два миллиарда. Победитель получит сто миллионов евро.
Турнир планируется проводить раз в четыре года.
Как сообщалось ранее, от в турнире будет участвовать УЕФА 12 команд, КОНМЕБОЛ отправит шесть клубов, АФК, КАФ и КОНКАКАФ по четыре, ОФК – одну. Команды будут поделены на восемь групп, в плей-офф будут выходить по две коллектива.
12 мест УЕФА будут распределены следующим образом: победители Лиги чемпионов 2021/22/23/24 и восемь лучших команд рейтинга УЕФА за четырехлетний период. Таким образом, от Европы уже точно пробились на клубный ЧМ-2025 “Челси”, “Реал” Мадрид и “Манчестер Сити”, хорошие шансы по рейтингу имеют “Бавария”, “Пари Сен-Жермен” и “Интер”. От каждой страны в турнире могут быть представлены не больше двух команд, только если они не побеждали в Лиге чемпионов.
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