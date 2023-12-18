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Флуминенсе стал первым финалистом Клубного ЧМ

Клубный ЧМ
Обновлено

Бразильская команда переиграла Аль-Ахли

Флуминенсе стал первым финалистом Клубного ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Победитель Копа Либертадорес-2023 "Флуминенсе" сыграет с финале Клубного чемпионата мира с победителем пары "Урава Редс" - "Манчестер Сити".

Египетский "Аль-Ахли" оказал хорошее сопротивление бразильской команде, и выполнил больше ударов, как в целом, так и в створ ворот. Однако африканского чемпиона подвела реализация, а "Флуминенсе" воспользовался шансами, которые подарил соперник. В частности, в середине второго тайма нелепый фол в своей штрафной исполнил Перси Тау, свалив экс-фулбека "Реала" Марсело, и Ариас реализовал пенальти.

"Аль-Ахли" раскрылся, пропустив гол, и в конце матча "Флуминенсе" удвоил счет.

Второй полуфинал состоится завтра, а финал запланирован на 22 декабря.

Клубный Чемпионат мира, полуфинал. Джидда, "Король Абдалла Спортс Сити"

"Флуминенсе" Бразилия – "Аль-Ахли" Египет 2:0

Голы: Ариас 71 (пен.), Кеннеди 90

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