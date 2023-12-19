Клубный ЧМ. Манчестер Сити забил три гола Ураве Ред и вышел в финал

“Манчестер Сити” уверенно и без лишних нервов справился с лучшей командой Азии в полуфинале клубного ЧМ.

И без Голанда, Де Брюйне и Доку команда Пепа Гвардиолы смогла забить три гола в ворота “Урава Ред”. Все началось с автогола в конце первого тайма. Японская команда все глубже и глубже прижималась к своим воротам, и доприжималась до автогола Хойбротена, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Нунеша.

Всякая видимость интриги исчезла сразу после перерыва – Уокер отдал классный разрезной пас, а Ковачич реализовал выход один на один. Наконец свой гол забил и Бернарду Силва, сыграв на добивании.

В конце матча “Сити” явно расслабился и позволил “Ураве” создать два полушанса, но Эдерсон справился со всеми угрозами.

Финал между “Манчестер Сити” и “Флуминенсе” состоится 22 декабря, тогда же будет сыгран и матч за третье место между “Уравой Ред” и египетским “Аль-Ахли”.

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“Урава Ред” Япония – “Манчестер Сити” 0:3

Голы: Хойбротен 45+1 (авт.), Ковачич 52, Силва 59

“Урава Ред”: Нисикава – Секине, Шольц, Хойбротен, Акимото – Ито (Огивара 57), Ивао (Сибато 78) – Окубо (Схалк 57), Ясуи, Койзуми – Канте (Линссен 64)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Аканджи (Гвардиол 65), Уокер – Грилиш, Ковачич, Родри (Филлипс 77), Стоунз (Гомес 77), Фоден (Альварес 65) – Силва (Бобб 64), Нунеш

Предупреждения: Аканджи 24, Нунеш 83