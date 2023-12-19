Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубный ЧМ. Манчестер Сити забил три гола Ураве Ред и вышел в финал
Игра в одни ворота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” уверенно и без лишних нервов справился с лучшей командой Азии в полуфинале клубного ЧМ.
И без Голанда, Де Брюйне и Доку команда Пепа Гвардиолы смогла забить три гола в ворота “Урава Ред”. Все началось с автогола в конце первого тайма. Японская команда все глубже и глубже прижималась к своим воротам, и доприжималась до автогола Хойбротена, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Нунеша.
Всякая видимость интриги исчезла сразу после перерыва – Уокер отдал классный разрезной пас, а Ковачич реализовал выход один на один. Наконец свой гол забил и Бернарду Силва, сыграв на добивании.
☝️— Manchester City (@ManCity) December 19, 2023
♦️ 0-3 ⚪️ #ManCity | #ClubWC pic.twitter.com/mS2I3GUqu3
В конце матча “Сити” явно расслабился и позволил “Ураве” создать два полушанса, но Эдерсон справился со всеми угрозами.
Финал между “Манчестер Сити” и “Флуминенсе” состоится 22 декабря, тогда же будет сыгран и матч за третье место между “Уравой Ред” и египетским “Аль-Ахли”.
Клубный Чемпионат мира, полуфинал. Джидда, “Король Абдалла Спортс Сити”
“Урава Ред” Япония – “Манчестер Сити” 0:3
Голы: Хойбротен 45+1 (авт.), Ковачич 52, Силва 59
“Урава Ред”: Нисикава – Секине, Шольц, Хойбротен, Акимото – Ито (Огивара 57), Ивао (Сибато 78) – Окубо (Схалк 57), Ясуи, Койзуми – Канте (Линссен 64)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Аканджи (Гвардиол 65), Уокер – Грилиш, Ковачич, Родри (Филлипс 77), Стоунз (Гомес 77), Фоден (Альварес 65) – Силва (Бобб 64), Нунеш
Предупреждения: Аканджи 24, Нунеш 83
Популярное сейчас
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- Флуминенсе стал первым финалистом Клубного ЧМ
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО