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Манчестер Сити - Флуминенсе. Онлайн прямая видеотрансляция финала КЧМ

Клубный ЧМ

Манчестер Сити - Флуминенсе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Манчестер Сити - Флуминенсе. Онлайн прямая видеотрансляция финала КЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы имеет прекрасную возможность получить очередной трофей. Для этого в финале Клубного чемпионата мира нужно победить "Флуминенсе". Удастся ли это сделать? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч КЧМ состоится в пятницу, 22-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Клубный чемпионат мира. Финал.

22 декабря. 20:00. Джидда. "King Abdullah Sports City"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Манчестер Сити" - "Флуминенсе"

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Флуміненсе
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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