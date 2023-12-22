Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Флуминенсе. Онлайн прямая видеотрансляция финала КЧМ
Манчестер Сити - Флуминенсе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы имеет прекрасную возможность получить очередной трофей. Для этого в финале Клубного чемпионата мира нужно победить "Флуминенсе". Удастся ли это сделать? Узнаем из видеотрансляции.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч КЧМ состоится в пятницу, 22-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Клубный чемпионат мира. Финал.
22 декабря. 20:00. Джидда. "King Abdullah Sports City"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
"Манчестер Сити" - "Флуминенсе"
Трансляция: Megogo Футбол 1
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Суперлига снова в актуальном, очередной гол Довбика и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 21 декабря
- Зимнее чемпионство добыто. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
- А кто-то сомневался? Урава Редс - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке