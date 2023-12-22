Манчестер Сити - Флуминенсе. Онлайн прямая видеотрансляция финала КЧМ

"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы имеет прекрасную возможность получить очередной трофей. Для этого в финале Клубного чемпионата мира нужно победить "Флуминенсе". Удастся ли это сделать? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч КЧМ состоится в пятницу, 22-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Клубный чемпионат мира. Финал.

22 декабря. 20:00. Джидда. "King Abdullah Sports City"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: Megogo Футбол 1