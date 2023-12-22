Гвардиола выиграл 37-й титул. Только у Фергюсона их больше

Сегодня, 22 декабря, состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира. Пеп Гвардиола вместе с командой "Манчестер Сити" победили "Флуминенсе" со счетом 4:0.

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Для тренера клуба это была четвертая победа в этом турнире.

За все время работы в Английской Премьер-лиге у Пепа 16 титулов, а всего в тренерской карьере 37. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая лишь шотландцу Алексу Фергюсону, который имеет 49 трофеев.