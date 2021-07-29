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Стал известен соперник Колоса в третьей квалификации Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Будущему сопернику команды Костышина пришлось сегодня отыграть 120 минут

Стал известен соперник Колоса в третьей квалификации Лиги конференций

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Только что в Караганде завершился ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между местным "Шахтёром" и бухарестским ФКСБ.

Победителя противостояния не удалось определить в основное время. Первая встреча завершилась в пользу румын 1:0, а в основное время ответной игры уже победили "горняки" 2:1. Экстра-тайм не дал ответа на вопрос, кто должен пройти дальше, а в серии пенальти удача улыбнулась казахам.

Теперь "Шахтёр" Караганды на следующем этапе встретится с "Колосом". Первый матч пройдёт 5 августа в Ковалёвке и начнётся в 21:00, а ответная игра запланирована на 12 августа в Казахстане.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 18:56
Могут вынести Колос
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
29.07.2021 в 19:16
Это не тот шахтёр, выдыхай
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