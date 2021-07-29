Стал известен соперник Колоса в третьей квалификации Лиги конференций
Будущему сопернику команды Костышина пришлось сегодня отыграть 120 минут
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Только что в Караганде завершился ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между местным "Шахтёром" и бухарестским ФКСБ.
Победителя противостояния не удалось определить в основное время. Первая встреча завершилась в пользу румын 1:0, а в основное время ответной игры уже победили "горняки" 2:1. Экстра-тайм не дал ответа на вопрос, кто должен пройти дальше, а в серии пенальти удача улыбнулась казахам.
Теперь "Шахтёр" Караганды на следующем этапе встретится с
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