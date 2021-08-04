Колос – Шахтер (Караганда). АУДИО онлайн трансляция 1-го матча 3-го раунда отбора Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций между "Колосом" из Ковалевки и "Шахтером" (Караганда, Казахстан).

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"Горняки", но не те. Подопечные Костышина сразятся с командой из Казахстана в рамках нового турнира от УЕФА. Сумеют ли ковалевцы добиться положительного результата? В какой форме они находятся на данный момент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Александр Рыженко