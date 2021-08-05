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Голкипер Колоса: Хотим показать достойную игру и хороший результат

Лига конференций
(1 голосов)

Игра против "Шахтера" из Караганды состоится уже сегодня

Голкипер Колоса: Хотим показать достойную игру и хороший результат

ФК "Колос"

Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" из Караганды в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

"Настраиваемся на хорошую игру, потому что, честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат.

Мы очень ждем болельщиков, потому что прошлую игру с "Металлистом 1925" очень хорошо поддерживали. Несмотря на то, что первый тайм был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Это очень важный фактор, и мы всех ждем на стадионе", - сказал Волынец на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится сегодня, 5 августа в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало - 21:00.

Ответная игра пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2021 в 16:31
Победу покажите.
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