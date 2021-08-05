Голкипер Колоса: Хотим показать достойную игру и хороший результат
Игра против "Шахтера" из Караганды состоится уже сегодня
ФК "Колос"
Голкипер "Колоса" Евгений Волынец поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" из Караганды в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
"Настраиваемся на хорошую игру, потому что, честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат.
Мы очень ждем болельщиков, потому что прошлую игру с "Металлистом 1925" очень хорошо поддерживали. Несмотря на то, что первый тайм был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Это очень важный фактор, и мы всех ждем на стадионе", - сказал Волынец на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что матч "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится сегодня, 5 августа в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало - 21:00.
Ответная игра пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00
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