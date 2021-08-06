Тренер Шахтера Караганды: Из-за удаления игра с Колосом перевернулась
Магомед Адиев высказался о ничьей против украинского клуба
Фото: shakhter.kz
Главный тренер карагандинского "Шахтер" Магомед Адиев подвел итоги матча с "Колосом" (0:0) в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
- Начало матча осталось за хозяевами - они более активно атаковали, прессинговали, у нас совершенно не держался мяч, мы опаздывали на доли секунды. Где-то ближе к 20-й минуте мы выправили ситуацию, вошли в игру, начали создавать моменты, которые должны были реализовывать. Второй тайм начали нормально. Соперник тоже давил, мы имели выходы, но из-за удаления игра перевернулась, не смогли выходить в атаки, больше думали об обороне и играли, чтобы не пропустить.
- Что будет самым главным в ответном матче?
- Главное - победа. Обе команды будут к этому стремиться. Надо хорошенько подготовиться, подумать, как нам действовать. Будем соблюдать баланс. Настрой будет запредельный. Я бы не стал говорить о роли фаворита и аутсайдера, до матча я и думал о практически равной игре. Будем играть и прилагать усилия, а там посмотрим.
- Будет ли ротация?
- Меня радует, что к нам пошли на встречу и перенесли кубковые игры. У нас сложный график, так что будем готовиться к предстоящей ответной игре в пятидневном микроцикле", - приводит слова Адиева официальный сайт "горняков".
Напомним, что ответная игра "Шахтер" - "Колос" состоится 10 августа в Казахстане в 17:00.
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