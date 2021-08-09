Шахтер Караганда - Колос: АУДИО онлайн трансляция матча

Ковалевский Колос проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против представителя чемпионата Казахстана. Первая встреча соперников неделю назад завершилась вничью 0:0. Сейчас мира быть не может: тот, кто победит, проходит в следующий раунд.

Бесплатная онлайн трансляция матча Шахтер Караганда - Колос будет происходить на нашем канале в аудио формате. Начало трансляции - за пять минут до стартового свистка - в 16:55. Присоединяйтесь к нашему стрима и болейте за нашу команду!

Комментатор - Тарас Вархоляк

Режиссер - Егор Старков