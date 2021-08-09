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Шахтер Караганда - Колос: АУДИО онлайн трансляция матча

Лига конференций
(1 голосов)

Старт в 16:55

Шахтер Караганда - Колос: АУДИО онлайн трансляция матча

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Ковалевский Колос проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против представителя чемпионата Казахстана. Первая встреча соперников неделю назад завершилась вничью 0:0. Сейчас мира быть не может: тот, кто победит, проходит в следующий раунд.

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Бесплатная онлайн трансляция матча Шахтер Караганда - Колос будет происходить на нашем канале в аудио формате. Начало трансляции - за пять минут до стартового свистка - в 16:55. Присоединяйтесь к нашему стрима и болейте за нашу команду!

Комментатор - Тарас Вархоляк
Режиссер - Егор Старков

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