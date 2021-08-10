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Руслан Костышин о матче Лиги конференций: Хотим решить задачу без серии пенальти

Лига конференций
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Тренер Колоса настроен решительно

Руслан Костышин о матче Лиги конференций: Хотим решить задачу без серии пенальти

Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен

Новина українською

Руслан Костышин ответил на вопросы журналистов накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором его "Колос" встретится с "Шахтером" из Караганды.

"Наш рейс задержали на два с половиной часа, а лететь нужно около шести часов. Впрочем, перелет был комфортным, поэтому, думаю, что это не должно повлиять на нашу игру.

Нам нужно было восстановиться после первого матча и оценить свои ошибки. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировка, а другое - бить в игре, когда решается, кто пройдет дальше. Стремимся решить задачу без серии пенальти. В основное время.

Думаю, игра не изменится, будет такая же агрессивная игра, как и в Коваливке. У "Шахтера" хорошо подобраны футболисты, это уже не та команда, которая начинала чемпионат. Усилилась новыми игроками, сменился тренер, в основе играли только два представителя Казахстана. Матч будет непростым, но мы постараемся пройти дальше. Столько лететь и столько сидеть в аэропорту ...".

Напомним, первый поединок завершился вничью 0:0. Сегодня игра начнется в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция матча "Шахтер" (Караганда) - "Колос".

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Источник:
ФК Колос

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