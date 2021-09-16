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Заря провела тренировку в Норвегии перед матчем с Будё-Глимтом

Лига конференций
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Первая игра состоится уже сегодня, 16 сентября

Заря провела тренировку в Норвегии перед матчем с Будё-Глимтом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

В рамках первого этапа группового раунда Лиги Конференций "Заря" сыграет на выезде с "Будё-Глимт".

Вчера, 15 сентября, луганчане провели тренировку в Норвегии накануне старта еврокубкового турнира.

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Напомним, что поединок "Заря" - "Будё-Глимт" состоится сегодня, 16 сентября в городе Буде на стадионе "Аспмюра". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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