Заря провела тренировку в Норвегии перед матчем с Будё-Глимтом
Первая игра состоится уже сегодня, 16 сентября
Фото: ФК Заря Луганск
В рамках первого этапа группового раунда Лиги Конференций "Заря" сыграет на выезде с "Будё-Глимт".
Вчера, 15 сентября, луганчане провели тренировку в Норвегии накануне старта еврокубкового турнира.
Напомним, что поединок "Заря" - "Будё-Глимт" состоится сегодня, 16 сентября в городе Буде на стадионе "Аспмюра". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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