  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ВИДЕО, как голевой пас Романа Безуса помог Генту одолеть эстонцев в Лиге конференций
В тренде

ВИДЕО, как голевой пас Романа Безуса помог Генту одолеть эстонцев в Лиге конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Флора - Гент 0:1, смотреть онлайн видеообзор матча Лиги конференций, 16.09.2021

ВИДЕО, как голевой пас Романа Безуса помог Генту одолеть эстонцев в Лиге конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский "Гент" провел очень непростой матч в первом туре группового этапа Лиги конференций. "Буйволам" противостояла эстонская "Флора", которая показала организованный футбол. Однако сломить сопротивление эстонцев удалось на 54-й минуте, когда украинец Роман Безус, вышедший в основном составе бельгийской команды, ассистировал Лемаичу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций "Флора" - "Гент".

"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0:1
Гол: Лемаич 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...