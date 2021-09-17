ВИДЕО, как голевой пас Романа Безуса помог Генту одолеть эстонцев в Лиге конференций

Бельгийский "Гент" провел очень непростой матч в первом туре группового этапа Лиги конференций. "Буйволам" противостояла эстонская "Флора", которая показала организованный футбол. Однако сломить сопротивление эстонцев удалось на 54-й минуте, когда украинец Роман Безус, вышедший в основном составе бельгийской команды, ассистировал Лемаичу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций "Флора" - "Гент".

"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0:1

Гол: Лемаич 54