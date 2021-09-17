ВИДЕО, как голевой пас Романа Безуса помог Генту одолеть эстонцев в Лиге конференций
Флора - Гент 0:1, смотреть онлайн видеообзор матча Лиги конференций, 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский "Гент" провел очень непростой матч в первом туре группового этапа Лиги конференций. "Буйволам" противостояла эстонская "Флора", которая показала организованный футбол. Однако сломить сопротивление эстонцев удалось на 54-й минуте, когда украинец Роман Безус, вышедший в основном составе бельгийской команды, ассистировал Лемаичу.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций "Флора" - "Гент".
"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0:1
Гол: Лемаич 54
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