Илья Близнюк о поражении Зари: Не делается никаких выводов, отсюда и нет улучшений

Бывший вратарь "Металлурга", "Днепра", "Динамо" и сборной Украины, а так же экс-тренер "Ильичевца", "Металлурга", "Николаева" Илья Близнюк прокомментировал поражение "Зари" со счетом 1:3 в первом матче Лиги Конференций против норвежского "Буде-Глимт"

- Многие специалисты были уверенны в победе "Зари" над неизвестным норвежским клубом с интересным названием "Буде-Глимт". Но теперь луганские футболисты хорошо запомнят название этой самобытной команды. Быстрый и тревожный звоночек прозвучал уже на 1-й минуте матча, когда нападающий хозяев практически выскочил один на один, и мог забить. Это было начало в позитивном настрое на игру со стороны норвежцев. Соблюдая структуру игры, были видны четкие взаимопонимания с переходом от обороны к атаке, плотность между линиями, компактная игра в средней зоне и быстрые выбегания в последнюю фазу. Притом, что хозяева активно двигали мяч за спины защиты, которая не успевала за перемещениями игроков соперника, так как игроки были широко растянуты, и не соблюдалась компактность между линиями.

"Заря" пыталась с первых минут навязать высокий прессинг, из-под которого умело выходили игроки хозяев, после чего хорошо использовали большое пространство, образующееся за спинами луганчан. Что бросилось в глаза. "Заря" на протяжении матча легко давала норвежцам играть в своей штрафной в стеночки, а также на своей половине трети поля. Поэтому, и счет такой крупный, а могло быть и больше, 5:1 или 6:1. Ну и реализация луганчан, как всегда хромает. Создают минимальное количество моментов, но выжать ничего не могут! Был один хороший момент, после ошибки соперника при выходе в атаку, "Заря" перехватила мяч, не реализовали удар в пустые ворота. Сразу же последовала ответная атака, где в такой же ситуации наш вратарь вместе с защитниками, вальяжно выходили из обороны, и попали под прессинг, сразу в одно касание был забит мяч.

Одни и те же ошибки, повторяющиеся на протяжении нескольких матчей, что и привело к поражению в данном поединке. Неслаженные действия в защите, очень плохая реализация, все повторяется, как в чемпионате Украины, так и в еврокубках! Не делается никаких выводов, отсюда и нет улучшений. Понравилась норвежская команда, они играли раскованно, спокойно, в свое удовольствие, получая наслаждения от футбола. Была видна тактическая выучка, в совокупности с хорошей физической готовностью дало им результат. К тому же игроки с высокой квалификацией. Начало в Лиге Конференции у одной команды получилось на славу, и у другой также на "славу"!