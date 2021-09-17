Тлумак: Игроки Зари были уверены, что смогут победить норвежцев на классе и особо себя не утруждали

Экс-вратарь "Зари" Андрей Тлумак высказал свое мнение об игре луганского голкипера Дмитрия Мацапуры в матче Лиги конференций с норвежским "Буде-Глимт" (1:3) .

"Говорят, что каждый молодой вратарь должен пропустить определенное количество "бабочек". Будем считать, что свое 21-летний Дмитрий Мацапура вчера уже пропустил.

В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда "Заря" пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в "Заре", но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка УЕФА "Шахтер" — "Севилья" на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в "Шахтере" сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах "Зари" Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут-то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче — значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию", - сказал Тлумак.