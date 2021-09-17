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Тлумак: Игроки Зари были уверены, что смогут победить норвежцев на классе и особо себя не утруждали

Лига конференций
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Эксперт говорит, что не стоит всех собак вешать на вратаря луганчан

Тлумак: Игроки Зари были уверены, что смогут победить норвежцев на классе и особо себя не утруждали

twitter.com/Glimt

Новина українською

Экс-вратарь "Зари" Андрей Тлумак высказал свое мнение об игре луганского голкипера Дмитрия Мацапуры в матче Лиги конференций с норвежским "Буде-Глимт" (1:3).

"Говорят, что каждый молодой вратарь должен пропустить определенное количество "бабочек". Будем считать, что свое 21-летний Дмитрий Мацапура вчера уже пропустил.

В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда "Заря" пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в "Заре", но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка УЕФА "Шахтер" — "Севилья" на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в "Шахтере" сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах "Зари" Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут-то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче — значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию", - сказал Тлумак.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге конференций "Заря" проведет на своем поле с "Ромой" - 30 сентября.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Тлумак Будё-Глимт
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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 19:49
итак супервратарь УПЛ и обладатель всех призов охаректеризовал игру и дальнейшую судьбу Мацапуры- то есть капец карьре- уберут с ЗАРИ с плохой рекомендацией и что бы другие не брали его-типа ненадежен Что за бред несет тлумак? Первый гол вина защиты- расстреляли в упор- а выходил что бы как то помешать- третий мяч отпасовал ЦВЕКУ тот хотел назад но отдал сопернику, обрезался- ОН тлумак вообще смотрел футбол или думаеет что показывали по игого или мигого или как там и никто не видел? и Уважающая себя команда НАОБОРОТ поддержит молодого вратаря. а История с Шустом -это не совсем так.немного напомню- ШУСТ показал в матче на кубок украины играя за карпаты и обыграли Шахтер 1-0 после этого и был взят в Шахтер ( у Ш много таких примеров да и в ДК тоже) и 2006 году стал лучшим вратарем года- но 207 году Ш преобрело Пятова который стал основным вратарем- потом ещё и рыбка там был--- ЭХ Тлумак-это ОН шуст отправил тебя с Карпат в Карпаты 2 и даже 3- и играл ты тоже за Шахтер только Червоноградский. и Карьера у ШУСТА не совсем плохая- три раза ЧУ, серебро бронза, обладатель кубка Укр и УЕФА, и пусть даже не был Первым вратарем а тлумак чем запомнился-только одним- получил травму в игре и доиграл первый тайм с компрессионный перелом девятого грудного позвонка. И ВСЁ кстате у Шуста ещё две правительственных награды. ХОТЬ бы почитал сначало про шуста а потом писал...
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Val.Gor (Краматорск)
17.09.2021 в 18:46
"Шахтёр" думал победить на классе,теперь "Заря".Эпидемия пижонства.Допопеждались,твою мать.
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