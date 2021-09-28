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Известно, кто рассудит Зарю и Рому в матче Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Матч состоится 30 сентября в Запорожье

Известно, кто рассудит Зарю и Рому в матче Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче второго тура Лиги Конференций между "Зарей" и "Ромой".

Главным судьей будет 35-летний португалец Луиш Годинью. На линиях ему будут помогать соотечественники Руи Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.

Напомним, матч "Заря" - "Рома" состоится в четверг, 30 сентября. Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 13:18
Даже не знаю что хуже: 1.Моуриньо серьёзно отнесётся к турниру и выставит боевой состав - возможна недооценка как к турниру, так и к сопернику со стороны игроков, но боевой состав римлян - это уровень ЛЧ. 2.Моуриньо выставит 2/3 состав - у Зори появятся шансы, но мотивация у игроков Ромы будет колоссальныая. Удачи Зоре, играйте в футбол с игроками на поле, а не с рейтингами и именами.
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