Известно, кто рассудит Зарю и Рому в матче Лиги конференций

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче второго тура Лиги Конференций между "Зарей" и "Ромой".

Главным судьей будет 35-летний португалец Луиш Годинью. На линиях ему будут помогать соотечественники Руи Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.

Напомним, матч "Заря" - "Рома" состоится в четверг, 30 сентября. Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.