Известно, кто рассудит Зарю и Рому в матче Лиги конференций
Матч состоится 30 сентября в Запорожье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче второго тура Лиги Конференций между "Зарей" и "Ромой".
Главным судьей будет 35-летний португалец Луиш Годинью. На линиях ему будут помогать соотечественники Руи Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.
Напомним, матч "Заря" - "Рома" состоится в четверг, 30 сентября. Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
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Источник:УЕФА
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Комментарии (1)
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wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 13:18
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